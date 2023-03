GF Vip | Signorini attacca i concorrenti | ' Superato il limite | espulsione immediata per chi sbaglia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Signorini ha attaccato le fandom pilotate ad arte. Ma la deriva social-tossica del #GFVip è cominciata da anni. Scr… - Il_Jordy : Ma Signorini è scemo fa entrare Wilma per Daniele che al gf vip party ha criticato la coppia con Oriana #oriele - Moixus1970 : RT @fanpage: #GfVip, Alfonso Signorini è una furia:'Abbiamo superato il limite' - leggoit : GF Vip, Signorini contro i vipponi dopo le polemiche: «Superato il limite, espulsione immediata per chi sbaglia». A… - fanpage : #GfVip, Alfonso Signorini è una furia:'Abbiamo superato il limite' -

Così Alfonsoinizia il mea culpa a nome del GFdopo le polemiche degli ultimi giorni. 'Il GFè un reality che per antonomasia sono i format più veri, andiamo in diretta, non ci sono ...prende la parola e dice: 'La difficoltà di questo programma è il rispetto del limite... Questo limite è stato superato. L'editore è intervenuto dimostrando il suo disappunto molto forte per ...Alfonsoha aperto la 39esima edizione del GFcon un rimprovero inevitabile e diretto ai Vipponi. Quanto accaduto nella passata puntata è stato assolutamente indecente tanto da far intervenire ...

Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi furioso: stop punitivo alla replica del reality su La5: il motivo (e la reazion ilgazzettino.it

La Bruganelli, insieme ai gieffini e Signorini, si è ritrovata a dover chiedere scusa nel corso della 39esima puntata ..."Si è superato un certo limite", ha detto il conduttore dopo che le ultime puntate del reality show hanno fatto arrabbiare Pier Silvio Berlusconi ...