Gf Vip, Piersilvio Berlusconi cancella le repliche. E Luca Onestini svela i dettagli sulla 'ramanzina' degli autori (Di lunedì 6 marzo 2023) Durante una conversazione con Davide Donadei , Luca Onestini ha fatto riferimento a qualcosa di avvenuto nel reality show e di un rimprovero che gli era stato fatto dalla produzione del Grande ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) Durante una conversazione con Davide Donadei ,ha fatto riferimento a qualcosa di avvenuto nel reality show e di un rimprovero che gli era stato fatto dalla produzione del Grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elly54017861 : RT @Antadelgf: #Gfvip ennesimo comportamento vergognoso. Per colpa di alcuni “Vip”,questo è il GFVip peggiore di sempre.Attendiamo provvedi… - Steev_mai : Piersilvio farà grande convento vip condurrà exsuorcristina #gfvip - Vip___era : RT @01roberti: Piersilvio avrà licenziato un po' di gente e avrà lasciato gli stagisti in regia #oriele - GiuliaCatizzone : RT @Antadelgf: #Gfvip ennesimo comportamento vergognoso. Per colpa di alcuni “Vip”,questo è il GFVip peggiore di sempre.Attendiamo provvedi… - CrochetXweb : RT @Antadelgf: #Gfvip ennesimo comportamento vergognoso. Per colpa di alcuni “Vip”,questo è il GFVip peggiore di sempre.Attendiamo provvedi… -