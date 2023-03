Gf Vip | Nikita Pelizon preoccupata per l' assenza di George Ciupilan in studio | l' ex vippone spiega il motivo

(Di lunedì 6 marzo 2023), ex concorrente del GfVip , non è stato invitato inper partecipare alle puntate in diretta su Canale 5 del programma, a differenza degli altri ex compagni di avventura. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono Oriana e Nikita! #GFVIP - ADelleNotizie : GF VIP Puntata 2 marzo sparita: Signorini sotto accusa - virgivirgivivi : GF VIP Puntata 2 marzo sparita: Signorini sotto accusa - hopeangel365 : COLPO DI GRAZIA A DONNAMARIA #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic #oriele #incorvassi #antonino #edoardo #micol… - Zakaria36540166 : DOVETE APRIRE QUA E VOTARE ORIANA SIAMO INDIETRO ???? -

Pelizon, che aveva stretto un bel rapporto di amicizia con George, si è fatta delle domande, confrontandosi con Daniele Dal Moro: 'Chissà cosa fa George, non lo vedo mai in studio', ha ......Onestini ePelizon Daniele ha poi continuato cercando di far capire a Oriana quanto tenga a lei e quanto si auguri che la loro relazione possa andare avanti anche fuori dalla Casa del Gf: ...L'hair stylist è stato infatti uno dei concorrenti più importanti dell'edizione del GFancora ... Grande Fratello Luca Onestini se la prende conPelizon perché prende appunti, m[...] Luca ...

"Grande Fratello Vip", Nikita attacca Onestini: "Pensa solo all'immagine" TGCOM

George Ciupilan, ex concorrente del GfVip, non è stato invitato in studio per partecipare alle puntate in diretta su Canale 5 del programma, a differenza degli altri ex compagni di ...Nella casa del GfVip, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro hanno intrapreso una conversazione sul colore dei capelli di Nikita, che Daniele vorrebbe provare su se stesso. «Potrei farli anche ...