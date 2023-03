GF Vip: l’ultima puntata sparisce anche dal web. Ma il problema è a monte (Di lunedì 6 marzo 2023) Grande Fratello Vip (Us Endemol Shine) Era logico che accadesse. Ed è successo. Dopo aver cancellato la replica de La5, Mediaset elimina anche dal web ogni riferimento alla scorsa puntata di Grande Fratello Vip (non ci sono video e nemmeno le foto ufficiali). Un segnale che i vertici, Pier Silvio Berlusconi in primis, hanno voluto dare contro l‘andazzo di questa edizione del programma. Troppo volgare, lamenterebbero. In effetti il programma si è fatto sempre più esplicito su determinati temi, sebbene l’ultima puntata almeno apparentemente non sembrerebbe la peggiore mai andata in onda e da un paio di settimane le vicende – dopo settimane di torpore – si sono fatte più vive. Tra l’altro, sul fronte volgarità crediamo che siano più volgari certe uscite di Sonia Bruganelli (come quella contro il pubblico che non ha la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 marzo 2023) Grande Fratello Vip (Us Endemol Shine) Era logico che accadesse. Ed è successo. Dopo aver cancellato la replica de La5, Mediaset eliminadal web ogni riferimento alla scorsadi Grande Fratello Vip (non ci sono video e nemmeno le foto ufficiali). Un segnale che i vertici, Pier Silvio Berlusconi in primis, hanno voluto dare contro l‘andazzo di questa edizione del programma. Troppo volgare, lamenterebbero. In effetti il programma si è fatto sempre più esplicito su determinati temi, sebbenealmeno apparentemente non sembrerebbe la peggiore mai andata in onda e da un paio di settimane le vicende – dopo settimane di torpore – si sono fatte più vive. Tra l’altro, sul fronte volgarità crediamo che siano più volgari certe uscite di Sonia Bruganelli (come quella contro il pubblico che non ha la ...

