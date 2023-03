Gf Vip | Ivana Mrazova furiosa con Nikita Pelizon | «Sono basita» Le stories polemiche dopo l’addio al reality

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 6 marzo 2023) All’interno della casa del GfVip, le liti e le frecciatine tra i concorrentiall’ordine del giorno. Anche gli ex gieffini però, si esprimono, una volta eliminati, tramite social dove posscrivere ciò che pensano sugli ex coinquilini. Così ha fatto ancheche è entrata all’interno della casa del Grande Fratello in qualità di ex fidanzata di Luca Onestini. La permanenza della modella è durata qualche settimana, visto che era ospite, ma in questo arco di tempo sicomunque creati attriti e simpatie.ha postato una storia Instagram in cui lancia una frecciatina a. La storia Instagram diha postato poco fa una ...