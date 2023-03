Gf Vip: Ivana Mrazova Contro Nikita Pelizon… C’è di Mezzo Onestini! (Di lunedì 6 marzo 2023) Le polemiche al Grande Fratello Vip non si placano quando un concorrente esce dalla casa. Ivana Mrazova ha espresso parole di malcontento nei confronti di Nikita Pelizon. Inutile dirvi che c’è di Mezzo Luca Onestini. Ecco cosa sta succedendo in queste ore dentro e fuori dal Gf Vip! Ivana Mrazova ha espresso la sua indignazione nei confronti di Nikita Pelizon, modella triestina conosciuta al Grande Fratello Vip 7. La ragazza ceca, che lo scorso giovedì si è congedata dalla Casa del reality show dopo esservi entrata come ospite per chiarirsi con l’ex fidanzato Luca Onestini, ha pubblicato tra le sue Stories Instagram un commento indirizzato alla collega di reality. Dopo un avvicinamento iniziale, tra Onestini e Nikita è calato il gelo, con accuse ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Le polemiche al Grande Fratello Vip non si placano quando un concorrente esce dalla casa.ha espresso parole di malcontento nei confronti diPelizon. Inutile dirvi che c’è diLuca Onestini. Ecco cosa sta succedendo in queste ore dentro e fuori dal Gf Vip!ha espresso la sua indignazione nei confronti diPelizon, modella triestina conosciuta al Grande Fratello Vip 7. La ragazza ceca, che lo scorso giovedì si è congedata dalla Casa del reality show dopo esservi entrata come ospite per chiarirsi con l’ex fidanzato Luca Onestini, ha pubblicato tra le sue Stories Instagram un commento indirizzato alla collega di reality. Dopo un avvicinamento iniziale, tra Onestini eè calato il gelo, con accuse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IreneRena7 : RT @DigerossRoss: Una vip de che? Che fa? Ha un lavoro? Mai vista in TV oltre al GF. Nikita è una modella che ha lavorato molto all'estero,… - DigerossRoss : Una vip de che? Che fa? Ha un lavoro? Mai vista in TV oltre al GF. Nikita è una modella che ha lavorato molto all'e… - NONMICH03801192 : Ma chi la conosce a Ivana? Se non entrava ora nella casa già se l'avevano dimenticata tutti! Ma quale vip AHAHA??????… - ADelleNotizie : GF VIP Puntata 2 marzo sparita: Signorini sotto accusa - virgivirgivivi : GF VIP Puntata 2 marzo sparita: Signorini sotto accusa -