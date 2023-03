GF VIP | il comportamento di Edoardo con Antonella indigna | ‘Donnamaria fuori’

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tra i concorrenti più discussi nella Casa del Grande Fratello vip, soprattutto negli ultimi giorni, c’è ancheDonnamaria, messo all’indice per i comportamenti che sta avendo con la sua fidanzata:Fiordelisi. A far discutere i telespettatori è il mondo nel quale tratta: la strattona, la spinge, la prende per il collo, cerca di baciarla nonostante i rifiuti. E sui social si stanno scatenando le reazioni con l’hastang #FuoriDonnamaria. I comportanti diche stanno facendo discutere il pubblico Donnamaria, ultimamente, si sta comportando tutt’altro che come un gentleman, e in più occasioni la Fiordelisi sarebbe stata costretta anche ad allontanarlo. Da casa davvero difficile capire se si tratta di un gioco instaurato tra i due, oppure sesta realmente soffrendo ...

Questo però non è l'unico comportamento censurabile di Donnamaria

GF VIP, Edoardo Donnamaria e la frase su Nikita che fa arrabbiare: cosa ha detto. Il volto noto di Forum protagonista di un altro scivolone nella casa del Grande Fratello Vip. Venerdì 3 marzo l'Ad di Mediaset aveva bloccato la replica del reality (su La5) per le troppe parolacce e volgarità andate in onda nella serata di giovedì 2 marzo su Canale 5