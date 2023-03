Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : GF Vip, Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi: “Burattinaio senz’anima” | L’accaduto - leggoit : Gf Vip, Edoardo Donnamaria rischia per un gesto verso Antonella Fiordelisi? Cosa è successo stanotte - BlogUomini : Grande Fratello VIP Francesco Chiofalo replica a Edoardo Donnamaria dandogli dell’insicuro - ADelleNotizie : GF VIP Edoardo Donnamaria nel mirino del web, parla il padre - infoitcultura : Edoardo Donnamaria: “Comincia anche tu ad ammettere i tuoi errori' - Grande Fratello VIP -

L'atteggiamento violento diDonnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi al Grande Fratellosta suscitando (giustamente) molte polemiche. Durante la notte, Donnamaria ha spinto e afferrato Fiordelisi con violenza,...In alcuni momentiDonnamaria ha ammesso di aver fatto l'amore al Grande Fratello, lasciando intendere che Antonella sia stato un passatempo, in altri momenti ancora usa comportamenti che ...Le stories polemiche dopo l'addio al reality Gf, Luca Onestini imita Alberto De Pisis: il siparietto è esilarante GfTavassi in lacrime per le parole di Sonia Bruganelli: 'Non si ...

Gf Vip, Edoardo Tavassi in lacrime per le parole di Sonia Bruganelli: «Non si possono demolire così le persone leggo.it

Il comportamento di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi al GF Vip ha causato molte polemiche. Quel gesto potrebbe costargli caro.Stando alle parole di un'amica di Antonella Fiordelisi i genitori sarebbero delusi dal comportamento di Edoardo Donnamaria ...