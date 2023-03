GF Vip censura Edoardo Donnamaria: provvedimento in arrivo per lui? Cosa è successo (Di lunedì 6 marzo 2023) In questi giorni, Edoardo Donnamaria sta dando luogo a dei comportamenti alquanto discutibili nella casa del GF Vip. Pare, addirittura, che molti telespettatori della trasmissione abbiano notato che gli autori diano luogo spesso a censure che lo riguardano. Questo perché, evidentemente, il ragazzo sta esagerando con comportamenti del tutto fuori luogo. Ebbene, nella puntata di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 6 marzo 2023) In questi giorni,sta dando luogo a dei comportamenti alquanto discutibili nella casa del GF Vip. Pare, addirittura, che molti telespettatori della trasmissione abbiano notato che gli autori diano luogo spesso a censure che lo riguardano. Questo perché, evidentemente, il ragazzo sta esagerando con comportamenti del tutto fuori luogo. Ebbene, nella puntata di L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : “Provvedimento duro per Donnamaria”: voci di squalifica e censura in Casa, cosa succede al GF Vip #gfvip #donnalisi - Giovann97303124 : #nikiters SOLO NIKITA crediamoci - Rigamo1Mariapia : RT @Francescorm68: Per favore RITWITTATE . La regia del gf vip su mediaset è poco professionale, assurda, poco attenta alle dinamiche, trop… - Catwoma83329648 : @DisagioManifest Ma non è stato @alfosignorini a dire che questo GF è vun programma senza censura??? Non voleva dei… - gf_vip_5 : @anto_at71 Ma che cosa è successo? Come mai questa censura? -