GF Vip 7, striscione aereo censurato dalla regia: spunta il motivo shock (Di lunedì 6 marzo 2023) Un episodio alquanto sconcertante sarebbe capitato nelle prime ore del mattino della casa del Grande Fratello Vip. Stando al racconto di diversi utenti social sui forum dedicati al programma, i gieffini si sarebbero spostati in giardino non appena avrebbero sentito il classico rumore di un aereo. Tuttavia, il messaggio che trasportava pare proprio non sia stato bello. Tanto incomprensibile quanto velatamente offensivo, questo striscione sarebbe stato censurato dalla regia. Grande Fratello Vip 7: sorvola uno striscione offensivo? Sono state ore piuttosto movimentate quelle che sono seguite nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Ebbene sì perché uno striscione sorvolato sui cieli di Roma avrebbe destato un po’ di scalpore. Secondo le ricostruzione del web, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 marzo 2023) Un episodio alquanto sconcertante sarebbe capitato nelle prime ore del mattino della casa del Grande Fratello Vip. Stando al racconto di diversi utenti social sui forum dedicati al programma, i gieffini si sarebbero spostati in giardino non appena avrebbero sentito il classico rumore di un. Tuttavia, il messaggio che trasportava pare proprio non sia stato bello. Tanto incomprensibile quanto velatamente offensivo, questosarebbe stato. Grande Fratello Vip 7: sorvola unooffensivo? Sono state ore piuttosto movimentate quelle che sono seguite nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Ebbene sì perché unosorvolato sui cieli di Roma avrebbe destato un po’ di scalpore. Secondo le ricostruzione del web, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gemma_palagi : RT @loveplaneItalia: NOI SIAMO CON VOI ??#INCORVASSI + I&T FAMILY #gfvip #gfvip7 #micolincorvaia #EdoardoTavassi - oros_olimpia : RT @striscioneaereo: PIU' BELLA COSA NON C'E' ?? GRAZIE DI ESISTERE #ORIELE Aerei su #gfvip #gfvip7 #GFVIPParty - oros_olimpia : RT @striscioneaereo: #INCORVASSI Sorpresa con Aereo sul GF VIP 7 #gfvip #gfvip7 #micolincorvaia #EdoardoTavassi - oros_olimpia : RT @loveplaneItalia: + BELLA COSA NON C'E' ?? GRAZIE DI ESISTERE #ORIELE Aerei su #gfvip #gfvip7 #GFVIPParty - oros_olimpia : RT @loveplaneItalia: NOI SIAMO CON VOI ??#INCORVASSI + I&T FAMILY #gfvip #gfvip7 #micolincorvaia #EdoardoTavassi -