Gf Vip 7, Pier Silvio Berlusconi disgustato, Signorini censura: il web chiede la squalifica (Di lunedì 6 marzo 2023) Pier Silvio Berlusconi prende una posizione durissima per il GF Vip di Alfonso Signorini: la goccia che ha fatto traboccare il vaso "Questa è una brutta pagina della televisione italiana", quante volte il conduttore Alfonso Signorini si è ritrovato a dire questa frase ai concorrenti del suo Gf Vip? Tutto è iniziato con il caso Bellavia. Marco non solo è stato bullizzato, ma portato all'estremo dell'esasperazione: ha abbandonato la casa a causa dell'indifferenza dei coinquilini che non hanno capito il suo malessere. Successivamente alla squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, è arrivata l'eliminazione diretta per Gegia e per Elenoire Ferruzzi, che invece ha sputato per terra al passaggio di Nikita. Comportamenti che sia il pubblico a casa che gli autori non hanno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 6 marzo 2023)prende una posizione durissima per il GF Vip di Alfonso: la goccia che ha fatto traboccare il vaso "Questa è una brutta pagina della televisione italiana", quante volte il conduttore Alfonsosi è ritrovato a dire questa frase ai concorrenti del suo Gf Vip? Tutto è iniziato con il caso Bellavia. Marco non solo è stato bullizzato, ma portato all'estremo dell'esasperazione: ha abbandonato la casa a causa dell'indifferenza dei coinquilini che non hanno capito il suo malessere. Successivamente alladi Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, è arrivata l'eliminazione diretta per Gegia e per Elenoire Ferruzzi, che invece ha sputato per terra al passaggio di Nikita. Comportamenti che sia il pubblico a casa che gli autori non hanno ...

