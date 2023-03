Gf Vip 7, Martina Nasoni prende le distanze da Daniele Dal Moro: il dettaglio che non è passato inosservato (Di lunedì 6 marzo 2023) Martina Nasoni è stata una delle concorrenti di questa edizione del GF Vip 7 che forse ha più diviso il pubblico. Da una parte amatissima da una grossa parte dei telespettatori che l’hanno portata ad essere la vincitrice più acclamata dell’edizione non Vip del GF 16; dall’altra però non vista di buon occhio soprattutto perché da quando è entrata nuovamente in Casa non ha reso facile la vita agli “Oriele“. Se da una parte ha spesso avuto modo di confrontarsi in modo acceso con il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro, dall’altra ha anche usato parole non poco carine con la nuova fiamma del suo ex, Oriana Marzoli. Tutto questo, probabilmente, ha reso il percorso della romana non proprio facile. E settimana scorsa, insieme agli altri due “ex fidanzati” Matteo Diamante e Ivana Mrazova, la Nasoni ha terminato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 marzo 2023)è stata una delle concorrenti di questa edizione del GF Vip 7 che forse ha più diviso il pubblico. Da una parte amatissima da una grossa parte dei telespettatori che l’hanno portata ad essere la vincitrice più acclamata dell’edizione non Vip del GF 16; dall’altra però non vista di buon occhio soprattutto perché da quando è entrata nuovamente in Casa non ha reso facile la vita agli “Oriele“. Se da una parte ha spesso avuto modo di confrontarsi in modo acceso con il suo ex fidanzatoDal, dall’altra ha anche usato parole non poco carine con la nuova fiamma del suo ex, Oriana Marzoli. Tutto questo, probabilmente, ha reso il percorso della romana non proprio facile. E settimana scorsa, insieme agli altri due “ex fidanzati” Matteo Diamante e Ivana Mrazova, laha terminato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Gf Vip 7, Martina Nasoni prende le distanze da Daniele Dal Moro: il dettaglio che non è passato inosservato - IsaeChia : #GfVip 7, Martina Nasoni prende le distanze da Daniele Dal Moro: il dettaglio che non è passato inosservato L’ex V… - ADelleNotizie : GF VIP Matteo Diamante stupisce: le parole che non ti aspetti - virgivirgivivi : GF VIP Matteo Diamante stupisce: le parole che non ti aspetti - ADelleNotizie : GF VIP Edoardo Donnamaria nel mirino del web, parla il padre -