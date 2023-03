GF Vip 7 | Martina Nasoni e la ripicca a Daniele Dal Moro dopo l’esperienza in Casa

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 marzo 2023)è stata una degli ex entrati nelladel Grande Fratello Vip, in particolare la ragazza è stata chiamata per smuovere un po’ i rapporti traDale Oriana Marzoli. Se da una parte la sua presenza ha riscosso successo e apprezzamenti da parte del pubblico, dall’altra ha suscitato polemiche e critiche per i suoi comportamenti nei confronti degli Oriele. Laha lasciato lacon grande rancore, speciela sfuriata del suo ex, che non l’ha nemmeno salutata; ma una volta fuori dal programma, ha voluto ringraziare sui social i suoi fans, che hanno notato un fatto strano sul suo profilo Instangram. GF Vip 7,torna sui social...