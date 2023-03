Gf Vip 7, Edoardo altro gesto brutto ad Antonella (VIDEO): sui social è partito l’hashtag #fuoridonnamaria (Di lunedì 6 marzo 2023) In questi giorni Edoardo Donnamaria sembra uscito fuori di senno con dichiarazioni e gesti che stanno facendo discutere tantissimo sui social: nelle ultime ore è uscito un altro VIDEO nei confronti del volto di Forum, dove incomincia a giocare con Antonella Fiordelisi, ma poi lo scherzo va un pò oltre. Infatti il ragazzo dicendole “Quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, Edoardo sbotta contro Antonella: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…” Nella notte Edoardo sbotta contro Antonella: “E’ una mancanza di rispetto, se urlo è perché sei una cret*na”. Rosichi perchè…” Edoardo ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 6 marzo 2023) In questi giorniDonnamaria sembra uscito fuori di senno con dichiarazioni e gesti che stanno facendo discutere tantissimo sui: nelle ultime ore è uscito unnei confronti del volto di Forum, dove incomincia a giocare conFiordelisi, ma poi lo scherzo va un pò oltre. Infatti il ragazzo dicendole “Quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip,sbotta contro: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…” Nella nottesbotta contro: “E’ una mancanza di rispetto, se urlo è perché sei una cret*na”. Rosichi perchè…”...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, il pubblico chiede la squalifica per Edoardo Donnamaria dopo i comportamenti con Antonella Fiordelisi - loryc9529 : RT @alessandra11800: Fanpage: “Gli utenti accusano il Grande Fratello Vip di censurare il comportamento del concorrente cambiando inquadrat… - loiudice_irene : @GrandeFratello Per me la prima finalista GF vip sicuramente Edoardo - Noemi27817875 : RT @alessandra11800: Fanpage: “Gli utenti accusano il Grande Fratello Vip di censurare il comportamento del concorrente cambiando inquadrat… - belvia28 : RT @alessandra11800: Fanpage: “Gli utenti accusano il Grande Fratello Vip di censurare il comportamento del concorrente cambiando inquadrat… -