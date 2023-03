“GF VIP” 7, chi sarà il primo finalista? È lei la favorita (Di lunedì 6 marzo 2023) News Tv. “GF VIP” 7 primo finalista. Questa sera, durante la puntata del “Grande Fratello Vip“, sarà eletto il primo finalista della settima edizione del reality show di Canale 5. La scorsa settimana, infatti, è stato aperto un televoto e il pubblico dovrà votare per chi vuole in finale. I vipponi, però, non sanno nulla e per loro sarà una sorpresa incredibile. I sondaggi dicono che c’è una sola favorita per la vittoria del televoto. In questo articolo vi sveliamo di chi si tratta. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, Oriana lascia tutti a bocca aperta: “Ecco chi ha il mio cuore” Leggi anche: “GF VIP” 7, Oriana Marzoli scatena la bufera: gesto assurdo nei confronti di Antonino Spinalbese “GF VIP” 7, chi sarà il primo ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 marzo 2023) News Tv. “GF VIP” 7. Questa sera, durante la puntata del “Grande Fratello Vip“,eletto ildella settima edizione del reality show di Canale 5. La scorsa settimana, infatti, è stato aperto un televoto e il pubblico dovrà votare per chi vuole in finale. I vipponi, però, non sanno nulla e per lorouna sorpresa incredibile. I sondaggi dicono che c’è una solaper la vittoria del televoto. In questo articolo vi sveliamo di chi si tratta. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, Oriana lascia tutti a bocca aperta: “Ecco chi ha il mio cuore” Leggi anche: “GF VIP” 7, Oriana Marzoli scatena la bufera: gesto assurdo nei confronti di Antonino Spinalbese “GF VIP” 7, chiil...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Un televoto ricco di Vip preannuncia un'importante eliminazione per la Casa: chi dovrà abbandonare definitivamente… - RusmiraNadarev1 : RT @Akrobata2022: Chi difende Nikita al #GFvip ? -niente parenti/amici/sorelle vip in loop a difendere in puntata, -opinioniste/autori/imm… - Giovann97303124 : #nikiters SOLO NIKITA crediamoci - blogtivvu : Primo finalista Grande Fratello Vip 7, Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana e Tavassi: chi va in finale… - flor_atimamari : RT @Akrobata2022: Chi difende Nikita al #GFvip ? -niente parenti/amici/sorelle vip in loop a difendere in puntata, -opinioniste/autori/imm… -