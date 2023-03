Gerusalemme, La Russa visita il mausoleo della Memoria Yad Vashem: “Mai un odio così bestiale” – Video (Di lunedì 6 marzo 2023) “Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato in questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un odio così bestiale“. E’ quanto ha scritto il presidente del Senato Ignazio La Russa sul Libro del ricordo al termine della visita a Yad Vashem, il mausoleo della Memoria a Gerusalemme. “Sono i gesti quelli che contano – ha poi detto – quando si viene in questo luogo di Memoria, di ricordo ma anche luogo di monito”. La Russa – che nella visita a Yad Vashem è stato accompagnato dall’ambasciatore italiano Sergio Barbanti – ha poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) “Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato in questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un“. E’ quanto ha scritto il presidente del Senato Ignazio Lasul Libro del ricordo al terminea Yad, il. “Sono i gesti quelli che contano – ha poi detto – quando si viene in questo luogo di, di ricordo ma anche luogo di monito”. La– che nellaa Yadè stato accompagnato dall’ambasciatore italiano Sergio Barbanti – ha poi ...

