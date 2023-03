Gerry Scotti | Gli spettatori vogliono volti affidabili e riconoscibili

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lo showman dei record La Stampa, di Francesca D’Angelo, pag. 22 Dopo i record, amancavano giusto i miracoli. Presidiare (bene) la domenica sera non è infatti una sfida alla portata di tutti: vuol dire tenere testa alla fiction Rai, al calcio, nonché all’attualità di Che tempo che fa, Non è l’arena, Zona bianca. Eppure, anche quest’anno,ha accettato di portare Lo show dei record in tv, su Canale 5, per l’appunto ogni domenica alle 21,20. Ha provato a chiedere una serata meno complicata? «No, perché il senso de Lo Show dei record assegnato aè proprio questo, ossia `vediamo se sopravvive anche alla domenica sera». Diciamo la verità: agli investitori pubblicitari basta avere il suo nome alla conduzione per investire, indipendentemente dagli ascolti? «Intanto mi piace ...