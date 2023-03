Genoa | le pagelle di CM | Gudmundsson ingrifato | Dragusin ci ha preso gusto

(Di lunedì 6 marzo 2023)-COSENZA 4-0 Martinez SV: salvato dalla trasferta ad un sospiro dal riposo nell’unico tiro calabrese. Per il resto si gode lo s...

Genoa-Cosenza 2-0, le pagelle: Gudmundsson brilla, Dragusin c'ha preso gusto, male gli ospiti TUTTO mercato WEB

Martinez SV: salvato dalla trasferta ad un sospiro dal riposo nell’unico tiro calabrese. Per il resto si gode lo spettacolo e l’ennesimo cleen sheet casalingo. Bani 6: serata di ordinaria amministrazi ...L'islandese poco dopo cerca un compagno in area senza trovarlo, Micia blocca la palla In area calabrese Gudmundsson prova a servire lateralmente Haps ma la difesa avversaria libera Genoa ...