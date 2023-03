GCW | Incoronati i nuovi campioni del mondo di tag team

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 marzo 2023) I Motor City Machine Guns sono iGCW World TagChampions, diventando ancora una volta detentori di un doppio titolo.L’evento GCW Ransom di stasera ha visto Alex Shelley e Chris Sabin sconfiggere Miedo Extremo e Ciclope dei Los Mazisos per conquistare i GCW World TagTitles. Il finale ha visto Sabin e Shelley colpire con la loro doublefinisher Ciclope per il pin. Questo è il primo regno dei The Guns in GCW, in quanto si tratta del loro debutto come tagnella promozione. Ciclope ed Extremo hanno iniziato il loro terzo regno con i titoli il 22 ottobre a GCW Drop Dead, e hanno mantenuto i titoli per 134 giorni.I MCMG hanno conquistato i titoli della GCW solo tre sere dopo aver ceduto i World TagTitles di Impact Wrestling ad Ace Austin e Chris Bey del ...