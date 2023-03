Gazzetta: difficile comprendere lo sciopero del tifo al Maradona con un Napoli così (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli ultras del Napoli sono rimasti in silenzio per buona parte della gara di campionato tra Napoli e Lazio, venerdì al Maradona. Una protesta del tifo organizzato contro le misure disposte dalla questura, che da tempo ha vietato l’ingresso allo stadio di tamburi e striscioni troppo ingombranti. Cosa che ha fatto scatenare la rabbia degli ultras dopo le rigide regole sull’impossibilità di cambiare posto sugli spalti. Da qui il silenzio. La Gazzetta commenta la protesta degli ultras del Napoli di venerdì, il loro sciopero del tifo per protesta contro i provvedimenti di polizia. “In questo contesto appare difficile comprendere le proteste dei gruppi ultrà che venerdì scorso hanno fatto lo sciopero del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli ultras delsono rimasti in silenzio per buona parte della gara di campionato trae Lazio, venerdì al. Una protesta delorganizzato contro le misure disposte dalla questura, che da tempo ha vietato l’ingresso allo stadio di tamburi e striscioni troppo ingombranti. Cosa che ha fatto scatenare la rabbia degli ultras dopo le rigide regole sull’impossibilità di cambiare posto sugli spalti. Da qui il silenzio. Lacommenta la protesta degli ultras deldi venerdì, il lorodelper protesta contro i provvedimenti di polizia. “In questo contesto apparele proteste dei gruppi ultrà che venerdì scorso hanno fatto lodel ...

