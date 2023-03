Gazzetta agli ultras: “Proteste incomprensibili, dovrebbero pensare a tifare” (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli ultras del Napoli venerdì scorso sono rimasti in silenzio in Napoli-Lazio per protesta contro il regolamento d’uso del Maradona. I tifosi chiedono di poter portare all’interno dello stadio Diego Armando Maradona vessilli del Napoli e tamburi, ma fino ad ora questa possibilità è stata negata. Secondo Carlo Alvino qualcosa cambierà presto, ma intanto venerdì scorso è andata in scena una protesta degli ultras del Napoli che sicuramente ha penalizzato anche la squadra in campo. Spalletti ha sottolineato più volte che per la squadra è fondamentale il sostegno del pubblico, che riesce a dargli quel supporto morale nei momenti di difficoltà. Cosa che proprio con la Lazio è mancato, non del tutto, ma sicuramente senza i cori degli ultras qualcosa viene meno. Napoli: la protesta degli ultras delle curve Sul tema arriva la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 marzo 2023) Glidel Napoli venerdì scorso sono rimasti in silenzio in Napoli-Lazio per protesta contro il regolamento d’uso del Maradona. I tifosi chiedono di poter portare all’interno dello stadio Diego Armando Maradona vessilli del Napoli e tamburi, ma fino ad ora questa possibilità è stata negata. Secondo Carlo Alvino qualcosa cambierà presto, ma intanto venerdì scorso è andata in scena una protesta deglidel Napoli che sicuramente ha penalizzato anche la squadra in campo. Spalletti ha sottolineato più volte che per la squadra è fondamentale il sostegno del pubblico, che riesce a dargli quel supporto morale nei momenti di difficoltà. Cosa che proprio con la Lazio è mancato, non del tutto, ma sicuramente senza i cori degliqualcosa viene meno. Napoli: la protesta deglidelle curve Sul tema arriva la ...

