Gatto si mimetizza dietro una tenda poco coprente | video

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ai gatti piace nascondersi. Li abbiamo visti rifugiarsi in soffitte, infilarsi in scatole perfino dentro le borse... sono sicuramente i più fantasiosi quando è il momento di trovare un nascondiglio! Questo comportamento è dovuto al fatto che amano nascondersi in luoghi che permettano loro di controllare e vigilare sull'ambiente circostante o , all’occorrenza, di fuggire da pericoli reali o potenziali.