Garanzini su Roma-Juve | l’eccesso di reciproca prudenza induce all’abbiocco

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 marzo 2023) Su La Stampa, Gigicommentantus 1-0. Una vittoria conquistata da Mourinho senza schierare nemmeno un attaccante. Una partita che ha provocato una notevole sonnolenza per l’assenza di emozioni per buona parte della sua durata. “Il calcio è strano da sempre, Mourinho non certamente da oggi, ma si sa che alla fine contano i risultati e quello dell’Olimpico per laè certamente severo. Di quelle partite che, a saperlo, sarebbe più saggio vedere a digiuno, perchédifinisce per indurre. Giocata per un tempo intero nei trenta-quaranta metri a cavallo della metà campo, e sempre a trazione posteriore: con un occhio di riguardo cioè all’altrui –teorica – ricerca della profondità assai più che ...