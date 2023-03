Ganna | ' ' Con la squadra abbiamo fatto le scelte giuste' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro… - ValeDaRiz : RT @Eurosport_IT: PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro… - nava_ste : RT @Eurosport_IT: PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro… - Mario34263403 : RT @Eurosport_IT: PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro… -

Le parole di Filippoal termine della cronometro di Lido di Camaiore che ha aperto la Tirreno - Adriatico ...Meglio non poteva iniziare la Tirreno - Adriatico per Filippo. Non ha semplicemente vinto, ma ha dominato la cronometro di Lido di Camaiore , chiudendoil tempo di 12'28". E' lui quindi la prima maglia azzurra della corsa dei due mari,prospettive ...Filippo. Come nel 2022, la cronometro d'apertura della Tirreno - Adriatico è all'insegna del piemontese che,punte sopra i 60 km/h, vola sugli 11,5 km di Lido di Camaiore. L'azzurro della Ineos ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, Cronometro in DIRETTA: Filippo Ganna stravince con distacchi abissali! Ora sogna la classifica OA Sport

È il maltempo il grande protagonista dell’apertura della Corsa dei due Mari: oggi è andata in scena sotto la pioggia la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2023. Nella cronometro individuale tradizion ...Filippo Ganna un gradino sopra tutti: risultato monstre per il fenomeno tricolore nella cronometro d’apertura della Tirreno-Adriatico 2023 in quel di Lido di Camaiore. Successo, maglia di leader e div ...