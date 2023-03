Galiazzo eletto consigliere federale in rappresentanza degli atleti (Di lunedì 6 marzo 2023) In occasione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva Fitarco, svolta presso l'Hotel Hilton Rome Ariport di Fiumicino, il campione olimpico Marco Galiazzo è stato eletto rappresentante degli atleti in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) In occasione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva Fitarco, svolta presso l'Hotel Hilton Rome Ariport di Fiumicino, il campione olimpico Marcoè statorappresentantein ...

