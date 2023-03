Gagliardini, l’ingresso in Inter-Lecce risulta inspiegabile. Per più motivi (Di lunedì 6 marzo 2023) Roberto Gagliardini entra in campo al 78? di Inter-Lecce, sul punteggio di 2-0. Una scelta difficile da comprendere, per diversi motivi. CAMBIO SORPRENDENTE – Al 78? di Inter-Lecce (qui gli highlights) Simone Inzaghi decide di far rifiatare Hakan Calhanoglu, dopo l’ennesima prova positiva in cabina di regia. E sostituisce il turco con Roberto Gagliardini. Sorprendendo di fatto un po’ tutti i tifosi nerazzurri. Che osservano 12 minuti impalpabili da parte del numero 5. Più per il contesto (partita quasi finita) che demeriti suoi. E questo, a maggior ragione, alimenta le perplessità dell’ambiente Inter. Gagliardini ancora ‘premiato’: a quale pro? PRESUPPOSTI FAVOREVOLI – A quasi dieci minuti dal termine, l’Inter stava ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Robertoentra in campo al 78? di, sul punteggio di 2-0. Una scelta difficile da comprendere, per diversi. CAMBIO SORPRENDENTE – Al 78? di(qui gli highlights) Simone Inzaghi decide di far rifiatare Hakan Calhanoglu, dopo l’ennesima prova positiva in cabina di regia. E sostituisce il turco con Roberto. Sorprendendo di fatto un po’ tutti i tifosi nerazzurri. Che osservano 12 minuti impalpabili da parte del numero 5. Più per il contesto (partita quasi finita) che demeriti suoi. E questo, a maggior ragione, alimenta le perplessità dell’ambienteancora ‘premiato’: a quale pro? PRESUPPOSTI FAVOREVOLI – A quasi dieci minuti dal termine, l’stava ...

