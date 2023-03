Gaeta | al via “Favole di gusto”

(Di lunedì 6 marzo 2023)– Una nuova avventura, una nuova scommessa partita con un grande successo. Si è svolta in Piazza Mare all’Arco, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, la cerimonia di inaugurazione della 1ª edizione di “di”, Un percorso unico e suggestivo, che coinvolge realtà imprenditoriali, attività commerciali, associazioni culturali, compagnie di danza, storici, docenti universitari, artigiani, artisti e istituti scolastici, con l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera dell’enogastronomia locale tra storia,e tradizioni. La manifestazione, organizzata dal Comune die patrocinata dalla Camera di Commercio delle Province di Latina e Frosinone, condivisa con Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, CNA Latina Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Di Stefano esclusivo: 'Sora è casa, io a un passo dal sogno di una vita': «Frequentavo le elementari e giocavo nel… - GaetaNews24 : ?? Vi aspettiamo oggi, domani e tutti i weekend di Marzo dalle 17.00 alle 21.00 nello stand di Di Ciaccio Specialità… - bobocraxi : Via Gaeta. Un’oasi di pace circondata da terroristi. - CinqueRighe : ENTI - Regione, Gaeta: Autonomia Differenziata votata da alcuni Presidenti del Sud - - ace2kill4 : RT @TizianaGastald1: Il 12 dicembre 2022, però, una società di vigilanza si presenta davanti ai cancelli dell'ambasciata di via Gaeta 5 per… -

Prontiil Casarano si porta in vantaggio, dopo il calcio 'd'inizio Marsili ruba palla a ... Cipolletta, Tipaldi (45'st Cannavaro); Cecere (22'st Boersma), Marsili; Strambelli, Citro (11'st), ...Ma sul fotofinish la sorpresa: i lavori si stoppano e gli ultimi duecento metri in entrata ed in uscita della variante e cioè il lato verso la Casilina sud e quello versorimangono ...... invece, veniva considerata complicata perdell'orientamento teologico e pastorale decisamente ...non sono stati facili sin dall'inizio e dopo le polemiche per il libro scritto con Saverioè ...

Gaeta, al via "Favole di gusto" Il Faro online

La prima edizione di Favole di Gusto prende vita a Gaeta, sulla scia delle ormai conosciute Favole di Luce. Una manifestazione nata dall’idea del sindaco Cristian Leccese e volta alla diffusione della ...«È come vedere il traguardo e poi si cade proprio in vista della bandiera a scacchi». Così un residente di via Prefelci commenta i lavori alla variante Casilina Sud, ...