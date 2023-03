Gabriele Gravina | “Tutto il calcio va rifondato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) “C’è chi parla di riforma dei campionati, ma vail”. Queste le parole del presidente della Feder, oggi a Napoli per la presentazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla ”Giuridicità delle regole del gioco del” che nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”. E spiega: “Dobbiamo guardarci in faccia ed essere coerenti: visionari, sì, ma mantenendo presente il grande senso di responsabilità. Non si può più considerare sopratl’interesse del singolo: dobbiamo privilegiare l’interesse di tutti. Serve una rivoluzione ...