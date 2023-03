Gabriel Garko e i fan invadenti: “Una era entrata dentro casa mia” (Di lunedì 6 marzo 2023) Che Gabriel Garko sia amatissimo dal pubblico non è una novità, ma il suo racconto su come molto spesso sia seguito e assediato dai fan è davvero molto curioso. L’attore si lascia andare ad alcune dichiarazioni in un’intervista dove specifica che cerca di essere sempre disponibile anche se alcune volte non è così semplice. L’attore ha raccontato al Corriere della Sera l’ultimo episodio che l’è capitato quando una fan, convinta di essere la sua fidanzata e dicendo di essere Marylin Monroe, si è appostata davanti a casa sua a Zagarolo e non voleva andarsene: “Sono riuscito a farla uscire di casa mia con le buone maniere, ma poi ho dovuto chiamare i carabinieri perché un giorno mi si è addirittura buttata sotto le ruote dell’automobile. Era diventata pericolosa e non mi mollava”- Quando chiedono a Garko ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023) Chesia amatissimo dal pubblico non è una novità, ma il suo racconto su come molto spesso sia seguito e assediato dai fan è davvero molto curioso. L’attore si lascia andare ad alcune dichiarazioni in un’intervista dove specifica che cerca di essere sempre disponibile anche se alcune volte non è così semplice. L’attore ha raccontato al Corriere della Sera l’ultimo episodio che l’è capitato quando una fan, convinta di essere la sua fidanzata e dicendo di essere Marylin Monroe, si è appostata davanti asua a Zagarolo e non voleva andarsene: “Sono riuscito a farla uscire dimia con le buone maniere, ma poi ho dovuto chiamare i carabinieri perché un giorno mi si è addirittura buttata sotto le ruote dell’automobile. Era diventata pericolosa e non mi mollava”- Quando chiedono a...

