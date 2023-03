Gabriel Garko: “A 17 anni recitavo da cane. Il coming out? Non sono molto d’accordo” (Di lunedì 6 marzo 2023) L’altra faccia della medaglia del successo Gabriel Garko la conosce benissimo. Tra gli aspetti poco piacevoli della popolarità ce n’è uno che l’attore torinese non riesce proprio a tollerare, ovvero l’invasione della propria privacy. In un’intervista al “Corriere della Sera”, il 50enne racconta un episodio avvenuto di recente: una fan, convinta di poter diventare la sua fidanzata, è riuscita ad entrare nella sua villa di Zagarolo. Eva Grimaldi e Gabriel Garko (Foto Instagram)“Cerco di essere sempre disponibile ma c’è un limite a tutto” “Diceva di essere Marilyn Monroe e si era piantata davanti a casa — spiega — Minigonna, tacchi a spillo e tet*e di fuori, non voleva andarsene e una volta è riuscita persino a entrare dentro casa. sono riuscito a farla uscire con le buone maniere, ma poi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 6 marzo 2023) L’altra faccia della medaglia del successola conosce benissimo. Tra gli aspetti poco piacevoli della popolarità ce n’è uno che l’attore torinese non riesce proprio a tollerare, ovvero l’invasione della propria privacy. In un’intervista al “Corriere della Sera”, il 50enne racconta un episodio avvenuto di recente: una fan, convinta di poter diventare la sua fidanzata, è riuscita ad entrare nella sua villa di Zagarolo. Eva Grimaldi e(Foto Instagram)“Cerco di essere sempre disponibile ma c’è un limite a tutto” “Diceva di essere Marilyn Monroe e si era piantata davanti a casa — spiega — Minigonna, tacchi a spillo e tet*e di fuori, non voleva andarsene e una volta è riuscita persino a entrare dentro casa.riuscito a farla uscire con le buone maniere, ma poi ...

