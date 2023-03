Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulioMDiGiulio : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiorgiaMeloni ha ricevuto oggi l’Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Nel corso del colloqu… - fisco24_info : Rai, Meloni vede Fuortes. Nuovo incontro dopo sì a bilancio: (Adnkronos) - Il premier l'ha ricevuto a Palazzo Chigi… - damariolorenzo : RT @GiusCandela: Meloni ha ricevuto Fuortes. Nel corso del colloquio, e' stata esaminata -riferisce nota di palazzo Chigi - la situazione e… - MattiaGallo17 : RT @GiusCandela: Meloni ha ricevuto Fuortes. Nel corso del colloquio, e' stata esaminata -riferisce nota di palazzo Chigi - la situazione e… - luigicastronuov : RT @GiusCandela: Meloni ha ricevuto Fuortes. Nel corso del colloquio, e' stata esaminata -riferisce nota di palazzo Chigi - la situazione e… -

Fuortes, ricevuto da Meloni, ottiene ancora tempo. L'uscita Rai è rimandata (forse al 2024) Il Foglio

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Nel corso del colloquio, è stata esaminata la situazione economico-finanziaria della Rai in vista del bilancio.