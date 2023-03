Fumo vietato, Gino Paoli non ci sta: “Fonderò il partito dei tabagisti. Fumare fa male? Sono arrivato a 88 anni”. Poi ammette: “Ho quasi smesso” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha preparato il disegno di legge preannunciato a gennaio e la bozza, secondo La Stampa, è più severa del previsto: divieti e limitazioni riguarderanno anche le e cig, svapo e Iqos e saranno estesi a molti luoghi all’aperto come i parchi nel caso ci siano minori o donne in gravidanza. E se Matteo Salvini ha fatto sapere che la manovra è, secondo lui, “esagerata”, sulla stessa falsariga ma con motivazioni diverse si muove anch Gino Paoli che, intervistato da La Stampa, fa sapere: “Sono pronto a fondare il partito dei tabagisti (…) e visto che in Italia ci Sono 12 milioni di fumatori vincerei anche bene”. Cosa farebbe il cantautore? “Cercherei di evitare imposizioni sul dove e quando Fumare. Le leggi scattano quando manca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha preparato il disegno di legge preannunciato a gennaio e la bozza, secondo La Stampa, è più severa del previsto: divieti e limitazioni riguarderanno anche le e cig, svapo e Iqos e saranno estesi a molti luoghi all’aperto come i parchi nel caso ci siano minori o donne in gravidanza. E se Matteo Salvini ha fatto sapere che la manovra è, secondo lui, “esagerata”, sulla stessa falsariga ma con motivazioni diverse si muove anchche, intervistato da La Stampa, fa sapere: “pronto a fondare ildei(…) e visto che in Italia ci12 milioni di fumatori vincerei anche bene”. Cosa farebbe il cantautore? “Cercherei di evitare imposizioni sul dove e quando. Le leggi scattano quando manca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Fumo, verso lo stop totale: a breve vietato per legge anche all'aperto #5marzo - Tg3web : Nuova stretta sul fumo. Sarà vietato anche nei locali all'aperto, nei parchi e alle fermate degli autobus. Il proge… - RenzoLaBianca : Guerra totale al fumo. Non si potrà più fumare le sigarette nei bar all'estero dei deor. Il fumo e vietato all'este… - CosimodamianoC3 : RT @Violetta_2021: Fumo, verso lo stop totale: a breve vietato per legge anche all'aperto - Violetta_2021 : Fumo, verso lo stop totale: a breve vietato per legge anche all'aperto -