Fumo vietato, Gino Paoli: “Fondo il partito dei tabagisti, lo Stato sbaglia. Fumando sono arrivato a 88 anni” (Di lunedì 6 marzo 2023) In arrivo il provvedimento del governo che vieterà di fumare all’aperto nei bar e ristoranti, parchi e fermate dei mezzi pubblici. Un divieto esteso anche alle sigarette elettroniche. Una stretta che ha scatenato le polemiche. C’è chi, come Gino Paoli, fumatore da decenni, interviStato da “La Stampa” prepara le barricate: “Le leggi scattano quando manca l’educazione, sono pronto a fondare il partito dei tabagisti”, ha detto. “Fonderò un partito e visto che in Italia ci sono 12 milioni di fumatori vincerei anche bene – ha detto Gino Paoli a La Stampa -. Poi cercherei di evitare imposizioni sul dove e quando fumare. Le leggi scattano quando manca l’educazione. Un tempo, specie fra altre persone, si chiedeva il ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) In arrivo il provvedimento del governo che vieterà di fumare all’aperto nei bar e ristoranti, parchi e fermate dei mezzi pubblici. Un divieto esteso anche alle sigarette elettroniche. Una stretta che ha scatenato le polemiche. C’è chi, come, fumatore da decenni, intervida “La Stampa” prepara le barricate: “Le leggi scattano quando manca l’educazione,pronto a fondare ildei”, ha detto. “Fonderò une visto che in Italia ci12 milioni di fumatori vincerei anche bene – ha dettoa La Stampa -. Poi cercherei di evitare imposizioni sul dove e quando fumare. Le leggi scattano quando manca l’educazione. Un tempo, specie fra altre persone, si chiedeva il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Fumo, verso lo stop totale: a breve vietato per legge anche all'aperto #5marzo - Tg3web : Nuova stretta sul fumo. Sarà vietato anche nei locali all'aperto, nei parchi e alle fermate degli autobus. Il proge… - ninaoraloso : RT @Raffaele_Galar: Fumo vietato al tavolino all'aperto Sono perfettamente d'accordo, quando avevamo i tavolini all'aperto lo vietammo. La… - HoUscire : @chilisummer No,sarei più per creare, ad esempio, possibilità di scelta, se io ho un bar posso decidere se posso v… - BigROM71289687 : RT @MediasetTgcom24: Fumo, verso lo stop totale: a breve vietato per legge anche all'aperto #5marzo -