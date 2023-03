Fumo: arriva la stretta. Stop anche all’aperto per e-cig. Salvini: “Esagerato”. Plaudono i medici (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – La legge Sirchia, 20 anni fa, estese il divieto di Fumo a tutti i locali chiusi. Ora, firmata dall’attuale ministro, Orazio Schillaci, è in arrivo una nuova stretta contro le sigarette tradizionali ma anche contro le più recenti sigarette elettroniche e-cig ed i prodotti da tabacco riscaldato. La bozza con i nuovi divieti sarebbe pronta, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – La legge Sirchia, 20 anni fa, estese il divieto dia tutti i locali chiusi. Ora, firmata dall’attuale ministro, Orazio Schillaci, è in arrivo una nuovacontro le sigarette tradizionali macontro le più recenti sigarette elettroniche e-cig ed i prodotti da tabacco riscaldato. La bozza con i nuovi divieti sarebbe pronta, L'articolo proviene da Firenze Post.

