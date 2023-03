Fumi le IQos? I medici prendono la loro posizione | l’esame in laboratorio spiega pro e contro

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ledanno dipendenza, ihanno approfondito gli studi e ciò che viene fuori è che anche questa novità potrebbe portare danni Negli ultimi anni si può dire che lehanno letteralmente sostituito le sigarette classiche. Sicuramente un miglioramento per quanto riguarda la salute, in quanto non avviene la combustione, ma anche lehanno ischeletri nell’armadio. Si tratta di sigarette con nicotina, ma quando si fumano non rilasciano il dolore alla gola, come la sigaretta classica, e durano anche meno., fanno bene? – grantennistoscana.itIntervistando i fumatori che poi sono passati alla, tutti sottolineano di aver incrementato circa 3 volte il consumo giornaliero. Questo perché leleuna dietro ...