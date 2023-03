Fuga o graduale ritirata tattica ? La strategia di Kiev nella battaglia di Bakhmut

(Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal think tank ISW le forze ucraine potrebbero essere impegnate in unaparte orientale di. L'obiettivo: eliminare i russi in una continua guerra urbana

Fuga o "graduale ritirata tattica" La strategia di Kiev nella battaglia ... ilGiornale.it

Secondo quanto riportato dal think tank ISW le forze ucraine potrebbero essere impegnate in una graduale ritirata tattica nella parte orientale di Bakhmut. L'obiettivo: eliminare i russi in una contin ...