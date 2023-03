Fuga di gas a Barletta da una tubatura in strada: traffico bloccato, l'intervento dei vigili del fuoco (Di lunedì 6 marzo 2023) Una Fuga di gas ha fatto scattare l'allarme a Barletta , più precisamente in via Canne. Cosa è successo a Barletta. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta del Mezzogiorno', alcuni operai stavano eseguendo lavori sulla strada e accidentalmente hanno rotto una tubatura del gas. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco per ... Leggi su notizie.virgilio (Di lunedì 6 marzo 2023) Unadi gas ha fatto scattare l'allarme a, più precisamente in via Canne. Cosa è successo a. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta del Mezzogiorno', alcuni operai stavano eseguendo lavori sullae accidentalmente hanno rotto unadel gas. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e idelper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaStream : Conduttura rotta e grossa fuga di gas: lavori in corso, l'area è circoscritta - NotizieVirgilio : ?? Si rompe un tubo, traffico bloccato per una fuga di gas in strada - ledicoladelsud : Si rompe una condotta durante i lavori: fuga di gas a Barletta. Evacuati diversi edifici - CristianaPapeo2 : Barletta - Fuga di gas in via Canne - AntennaSud : Fuga di gas a Barletta, tubo rotto durante lavori -