Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 6 marzo 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Freedom Oltre IL Confine anticipazioni. Lunedì 6 marzo 2023 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lunedì 6 marzo, in prima serata, su Italia 1, Freedom torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra cunicoli oscuri e perigliosi.Nuova cifra della stagione, il punto di vista parallelo al racconto, grazie a filmati di backstage che documentano la reale esperienza di viaggio dell’affiatata troupe di Freedom. Al centro della quarta puntata, in Egitto, per entrare nelle Piramidi di Dahshur e nell’inedita ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)IL. Lunedì 6torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lunedì 6, in prima serata, su Italia 1,torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra cunicoli oscuri e perigliosi.Nuova cifra della stagione, il punto di vista parallelo al racconto, grazie a filmati di backstage che documentano la reale esperienza di viaggio dell’affiatata troupe di. Al centro della quarta, in Egitto, per entrare nelle Piramidi di Dahshur e nell’inedita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnzoPio2 : RT @QuiMediaset_it: Nel nuovo appuntamento con #RobertoGiacobbo e #FreedomOltreIlConfine si viaggia in Egitto e in Spagna e si visitano Tor… - reggiadicaserta : RT @QuiMediaset_it: Nel nuovo appuntamento con #RobertoGiacobbo e #FreedomOltreIlConfine si viaggia in Egitto e in Spagna e si visitano Tor… - QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con #RobertoGiacobbo e #FreedomOltreIlConfine si viaggia in Egitto e in Spagna e si visitano… - PaoloBMb70 : Freedom - Oltre il confine | 6 marzo | 21.20 | Italia 1 | Super Guida TV - InfaustoSleali : @idelpanta @rubio_chef 'Between 2001 and 2005 seven thousand United States Department of Defense personnel' se legg… -