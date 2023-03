'Freedom', alle 21.20 su Italia 1: ecco le anticipazioni della puntata di oggi (Di lunedì 6 marzo 2023) 'Freedom' , questa sera alle 21.20 su Italia 1 il programma di Roberto Giacobbo, che torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023) '' , questa sera21.20 su1 il programma di Roberto Giacobbo, che torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoMainieri : Freedom: alle 21:20 su Italia Uno con @GiacobboRoberto - Anto__freedom : @LucianaPoli5 @GiorgiaMeloni Oh buongiorno aspetto ancora le sue risposte alle domande fatte . Deduco che lei non h… - Anto__freedom : @LucianaPoli5 @GiorgiaMeloni Però io ti ho posto delle domande alle quali non sei stata in grado di dare una rispos… - Ivi_freedom : ???????????????????? ONLINE OGGI Domenica #5marzo ?? h 15:00 Room 13 h 18:00 Room 14 h 19:00 Room 1 h 22:00 Room 8 ACCE… - freedom_4_world : RT @eSseTiGiA: Il mio sabato sera finisce qui. Si, lo so che per tanti sta per cominciare, ma che ci volete fare.....ho sonno! ?? Buonanotte… -