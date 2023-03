Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Francia: pensioni, domani martedì nero, 'il paese si ferma' - Kmetro0_eu : Francia, riforma delle pensioni: in arrivo scioperi a oltranza - CgilBologna : RT @collettiva_news: La #Francia si ferma. Il segretario generale @lacgtcommunique Philippe Martinez racconta la battaglia contro la riform… - IavazzoSupporto : @mimmomolinari @heather_parisi @DjokerNole Noi Italiani ci dovremmo vergognare prima di noi stessi che non sappiamo… - FiomGD : COLLETTIVA > Martinez: «La Francia si ferma» -

E' tutto pronto inper l'annunciato "martedì nero", la prova di forza definitiva dopo 5 giornate di ...l'approvazione in Senato di articolo dopo articolo della contestata riforma delle, ...Sono ore concitate, in, quelle che precedono la manifestazione sulla riforma delle, in programma martedì 7 marzo. Secondo fonti della polizia, sono attesi tra 1.1 e 1.4 milioni di manifestanti, di cui 60 - ...tutto pronto inper l'annunciato marted nero , la prova di forza definitiva dopo 5 giornate di mobilitazione ...in Senato di articolo dopo articolo della contestata riforma delle, che ...

Martinez: «La Francia si ferma» Collettiva.it

E' tutto pronto in Francia per l'annunciato "martedì nero", la prova di forza definitiva dopo 5 giornate di mobilitazione da gennaio, quella che dovrà "bloccare il paese" secondo alcuni sindacalisti, ...PARIGI - È tutto pronto in Francia per l'annunciato «martedì nero», la prova di forza definitiva dopo cinque giornate di mobilitazione da gennaio, quella che dovrà «bloccare il paese» secondo alcuni s ...