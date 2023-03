(Di lunedì 6 marzo 2023) Un gruppo diha organizzato unche ha rallentato la circolazione in una rotonda a Lesquin, vicino a Lille, nel nord della, per sensibilizzare i cittadini sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gabau292016 : RT @rutilibus: Francia: I camionisti si uniscono allo sciopero lunedì con il programma - blocchi delle piattaforme logistiche e delle aree… - SantaCinzia : RT @rutilibus: Francia: I camionisti si uniscono allo sciopero lunedì con il programma - blocchi delle piattaforme logistiche e delle aree… - rutilibus : Francia: I camionisti si uniscono allo sciopero lunedì con il programma - blocchi delle piattaforme logistiche e d… -

Un gruppo diha organizzato un blocco stradale che ha rallentato la circolazione in una rotonda a Lesquin, vicino a Lille, nel nord della, per sensibilizzare i cittadini sulle motivazioni che ...... mare, ferrovia e piazzale) in otto Paesi europei (Belgio,, Germania, Italia, Polonia, ... L'aumento della carenza deiin tutta Europa, l'aumento dei salari degli autisti e la ...La carenza diha lasciato migliaia di auto bloccate nello stabilimento Stellantis di Sochaux, nellaorientale, alla fine dell'anno scorso, costringendo l'azienda a parcheggiarne ...

Francia, camionisti organizzano un blocco stradale contro la riforma delle pensioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Stellantis: il gruppo automobilistico spera di combattere la carenza di camionisti facendosi aiutare da alcuni suoi dipendenti ...