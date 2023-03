Francesco Tafanelli | chi è il nuovo fidanzato di Matilde Brandi e che lavoro fa?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: A 'Verissimo' Matilde Brandi riceve una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli #MatildeBrandi #compagno… - novasocialnews : A 'Verissimo' Matilde Brandi riceve una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli - MediasetTgcom24 : A 'Verissimo' Matilde Brandi riceve una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli #MatildeBrandi… - infoitcultura : Matilde Brandi festeggia il primo compleanno col nuovo fidanzato Francesco Tafanelli: party pieno di vip a Roma - infoitcultura : Francesco Tafanelli: età, lavoro e figli del compagno di Matilde Brandi -

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Matilde Brandi ha presentato il suo nuovo compagno in diretta tv. Si tratta di. Una sorpresa dietro l'altra a Verissimo. In modo particolare quando tra gli ospiti della puntata di sabato è stato il turno di Matilde Brandi . Dopo alcuni momenti emotivi nei ...... ma soprattutto per far conoscere al mondo il motivo della sua ritrovata felicità: si tratta di, il suo nuovo compagno, colui che è riuscito a farla sorridere di nuovo. Matilde ...Leggi Anche Sean Kanan: 'Sono stato vittima di bullismo perché in sovrappeso' Leggi Anche A 'Verissimo' Matilde Brandi riceve una sorpresa dal suo nuovo compagnoL'attrice ha poi ...

Matilde Brandi presenta il compagno Francesco Tafanelli: Avevo ... Fanpage.it

Matilde Brandi è felice, raggiante e…aspetta soltanto l’anello. Questa volta forse l’anello, quello delle nozze, arriverà perchè Francesco Tafanelli, suo neo compagno, è molto innamorato di lei, tanto ...Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Matilde Brandi ha presentato il suo nuovo compagno in diretta tv. Si tratta di Francesco Tafanelli.