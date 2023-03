Francesco Guicciardini | lo scrittore del particulare delle circostanze

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023)è stato uno degli scrittori più significativi del Rinascimento. Con il suo pensiero politico e dal rapporto lavorativo e di reciproca stima con il suo collega Niccolò Machiavelli ha influenzato tutta una corrente di pensiero fino ai nostri giorni. Noto soprattutto per l’opera “Storia d’Italia”,nasce a Firenze il 6 Marzo del 1483 da una famiglia tra le più fedeli al governo mediceo. La sua formazione è naturalmente umanistica, ma si avvicina particolarmente alla storiografia antica, per poi intraprendere il percorso accademico in giurisprudenza. Contro il parere del padre,sposa Maria Salviati, che nell’ottica paterna costituisce la minaccia di un conflitto d’interessi con Soderini, a cui tutta la famiglia Salviati è nettamente opposta....