...risultato che in soli 19 mesi avrebbe creato 100.000 nuovi posti di lavoro operaio nel settore'... cui fanno principalmente parte(35.500 nuovi posti), Pegatron (14.000) e Wistron (12.800); ...... visto che gli attuali posti di lavoro forniti dallatriplicherebbero fino ad arrivare alle 100 mila unità. Il presidente'azienda, Young Liu, ha visitato entrambi i siti e ha anche ...INDIA - TAIWAN La taiwanese, il più grande assemblatore di iPhone al mondo, investirà nel ...promesso sostegno finanziario ai Paesi Asean per accelerare i loro sforzi di decarbonizzazione'...

Foxconn, il re dell'elettronica di Taiwan è l'uomo chiave tra Stati Uniti e Cina WIRED Italia

Il partner di produzione di Apple, Foxconn, ha pianificato di investire $700 milioni in una fabbrica in India dedicata alla produzione di parti per iPhone, che potrebbe essere utilizzata anche per ...TAIPEI. Dopo la diplomazia, gli affari. In coda a due giorni in cui l'India è stata il centro della diplomazia mondiale tra summit dei ministri degli Esteri del G20 e Raisina Dialogue (con Giorgia Mel ...