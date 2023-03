(Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri notte a Revolution, laOf(Malakai, Brody King e Buddy Matthews) hanno sconfitto l’Elite (Kenny Omega e Young Bucks) conquistando così il. Il match è stato altamente spettacolare, con i due team che sono andati più volte vicino alla, fino all’episodio che ha visto trionfaree soci. “And New” La WWE Superstar, che è la compagna di Buddy Matthews nella vita reale, non ha perso tempo e si è subito congratulata con laOfper ladei titoli. In un post sul suo profilo Twitter è comparso il messaggio “And New” accompagnato da un cuore nero. Tra l’altro nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : FOTO: Rhea Ripley commenta la vittoria del Trios Title da parte della House Of Black - astrolandNL : Cassini Foto van de dag: Rhea Battered Surface. Credits: NASA/JPL/Space Science Institute #saturnus #cassini… -

...Television LE IMMAGINI Lo scrittore Michel Houellebecq in un cortometraggio a luci rosse LE... Ma anche di Danny De Vito e della sua ex moglie MatildaPerlman. Adesso anche Ben e JLo vogliono ...E poi al mio fianco c'è il vero talento - ha detto indicandoSeehorn - ed è questo che mi fa ... ma a giudicare dalle risate nel backstage (come dadi copertina) hanno comunque di che gioire....per mettere a tacere quelle voci che non ci fanno riposare FOTOGALLERY Continua gallery %s... spin - off di Breaking Bad, con Bob Odenkirk eSeehorn protagonisti. Capitolo finale di un ...