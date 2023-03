Forza Italia, Rosario di Roberto e Carmine Morelli commissari a Quarto e Pozzuoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale di Forza Italia in Campania, ha nominato Rosario di Roberto nuovo commissario cittadino del partito a Quarto. Di Roberto, geometra, è consigliere comunale nella città flegrea. A Pozzuoli è stato nominato commissario cittadino Carmine Morelli. Nuove nomine anche da parte del responsabile regionale dei giovani di FI Michele Vitiello. Domenico Sarnataro è il nuovo responsabile cittadino dei giovani a Quarto, mentre Marco Maddaluno assume lo stesso incarico a Pozzuoli. “E’ un’altra tappa verso la riorganizzazione di Forza Italia – afferma la coordinatrice provinciale – che va di pari passo con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Annarita Patriarca, coordinatrice provinciale diin Campania, ha nominatodinuovoo cittadino del partito a. Di, geometra, è consigliere comunale nella città flegrea. Aè stato nominatoo cittadino. Nuove nomine anche da parte del responsabile regionale dei giovani di FI Michele Vitiello. Domenico Sarnataro è il nuovo responsabile cittadino dei giovani a, mentre Marco Maddaluno assume lo stesso incarico a. “E’ un’altra tappa verso la riorganizzazione di– afferma la coordinatrice provinciale – che va di pari passo con ...

