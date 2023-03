Formula 1, Vasseur vuota il sacco dopo il GP: clamore in Ferrari (Di lunedì 6 marzo 2023) Formula 1, Vasseur vuota il sacco: ecco le parole del gran capo della Ferrari dopo l’esordio negativo al GP in Bahrain. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM dopo il deludente debutto in Bahrein, la Ferrari si interroga su ciò che non è andato per il verso giusto nella prima gara della stagione. Secondo Frederic Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 6 marzo 2023)1,il: ecco le parole del gran capo dellal’esordio negativo al GP in Bahrain. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMil deludente debutto in Bahrein, lasi interroga su ciò che non è andato per il verso giusto nella prima gara della stagione. Secondo Frederic Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

