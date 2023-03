Formula 1 | George Russell | “La Red Bull vincerà tutte le gare” Wolff | “Loro di un altro pianeta”

... Collab: Andy & Basquiat' - Steve Ross WINNER 'Carlin's American Dream' - Joe Beshenkovsky, ... Sailor's Delight' - Isaiah Camp, ACE, Joe Mikan, ACE, Alexander Rubinow, ACE '1: Drive to ...Intanto, però, la scuderia di Lawrence Stroll può festeggiare un terzo posto strepitoso così come il sesto posto firmato da Lance Stroll in condizioni precarie davanti alla Mercedes diRussell.... con l'olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di1 e la scuderia austriaca che ... Le Mercedes chiudono al quinto (Lewis Hamilton) e settimo posto (Russell), con in mezzo l'altra ...

Formula 1, George Russell sicuro: 'Red Bull vincerà ogni singola ... Everyeye Auto

Il britannico: "Possono fare quello che voglio" E' bastato un solo GP alla Red Bull per dimostrare la propria superiorità nei confronti di tutti gli avversari. Un dominio assoluto, in particolare con ...“Se, quanto visto qui a Sakhir corrisponde alla realtà, penso che la Red Bull possa vincere ogni gara quest’anno”. George Russell è lapidario al termine della gara d’esordio del Mondiale 2023. Il Gran ...