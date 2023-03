Formula 1 | ecco il vero motivo del ritiro di Leclerc | tifosi scioccati

(Di lunedì 6 marzo 2023)1, il Gran Premio di Bahrain è stato terribile per la Ferrari.ildeldi Charles: tutti increduli.1, è finalmente iniziato il campionato 2023. Max Verstappen ha iniziato proprio come aveva finito, vincendo e dominando anche in Bahrain. Gara mai in discussione e per lunghi tratti noiosa, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : Inizio di stagione inimmaginabile per il pilota di Oviedo. Ecco cosa ha dichiarato nel post gara - FranceschiniAng : #Formula1,Gp del #Bahrain:trionfa #MaxVerstappen Il pilota della #RedBullJukebox Max Verstappen,campione del mondo… - Raffipaffy : Quando dicevo che lo stop della formula 1 in realtà mi stava bene perché dovevo riprendermi dagli intossichi ecco r… - ilGamberoRosso : Nasce in Giappone ma piace anche in Italia: è l'omakase. Formula gastronomica con menu al buio. Ecco di cosa si tra… - Motorsport_IT : #F1 | Ecco le foto più belle del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1.… -

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport:i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, ...il primo Gp della stagione in...... Verstappen, in Bahrein, vince la prima gara del Mondiale di1 del 2023. Dietro di lui, l'...400 Titoli Corriere della Sera:come cambia il Reddito la Repubblica: 'Ci servono immigrati' La ...tutti i vincitori: Motion Pictures: Live - Action "Top Gun: Maverick" Production Mixer: Mark ... Erika Koski "Television Non - Fiction, Variety or Music " Series or Specials" "1: Drive to ...

Formula Uno, ecco perché può essere l'anno della Ferrari Panorama

Controllate ovunque: i prodotti AVM oggi in kit promozionale sono fra i migliori in assoluto. I prezzi cambiano spesso, anche su promozioni già attive, ma il risparmio rispetto all'acquisto separato è ...Occasioni da non farsi sfuggire: memorie di vario tipo Kingston da questa mattina sono in forte offerta e sarebbe veramente un peccato lasciarsele sfuggire! Non solo SD ma anche kit memoria e SSD velo ...