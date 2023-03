Formia, due giorni di emozioni per “Il mare di Lucio” (Di lunedì 6 marzo 2023) Formia – Due giorni intensi, ricchi di fortissime emozioni, tanti aneddoti raccontati da chi lo ha conosciuto, con la città di Formia al centro dell’attenzione nazionale per la seconda edizione de “Il mare di Lucio”, l’iniziativa promossa dal Comune Formiano che ha registrato una grande partecipazione. Quasi 500 persone, provenienti anche da fuori regione, hanno visitato il suo ultimo yacht “Brilla&Billy” (dal nome dei suoi inseparabili labrador) ormeggiato al Molo Azzurra del porto. In sottofondo, sin dal primo pomeriggio, le indimenticabili canzoni dell’artista bolognese si susseguivano nell’area antistante l’imbarcazione guidata dall’attuale proprietario Gianni Gargano. Un via vai continuo di persone che non hanno voluto mancare all’appuntamento tradizionale per ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023)– Dueintensi, ricchi di fortissime, tanti aneddoti raccontati da chi lo ha conosciuto, con la città dial centro dell’attenzione nazionale per la seconda edizione de “Ildi”, l’iniziativa promossa dal Comuneno che ha registrato una grande partecipazione. Quasi 500 persone, provenienti anche da fuori regione, hanno visitato il suo ultimo yacht “Brilla&Billy” (dal nome dei suoi inseparabili labrador) ormeggiato al Molo Azzurra del porto. In sottofondo, sin dal primo pomeriggio, le indimenticabili canzoni dell’artista bolognese si susseguivano nell’area antistante l’imbarcazione guidata dall’attuale proprietario Gianni Gargano. Un via vai continuo di persone che non hanno voluto mancare all’appuntamento tradizionale per ...

